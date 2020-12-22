Манчестер Сіті Зінченка переміг Арсенал у чвертьфіналі Кубку футбольної ліги

Зінченко відіграв увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі Кубку англійської футбольної ліги Арсенал вдома програв Манчестер Сіті.

Вже на третій хвилині матчу після передачі українця Зінченка Жезус відкрив рахунок. На 31-ій хвилині зустрічі Лаказетт зрівняв рахунок. Після перерви гості забили три голи і святкували впевнену перемогу.

Кубок англійської футбольної ліги

1/4 фіналу, 22 грудня

Арсенал - Манчестер Сіті 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Жезус, 1:1 - 31 Лаказетт, 1:2 - 55 Марез, 1:3 - 59 Фоден, 1:4 - 73 Лапорт

Раніше, Ньюкасл сенсаційно програв Брентфорду у чвертьфіналі Кубку футбольної ліги.

Нагадаємо, Ювентус і Наполі зацікавилися Зінченком.