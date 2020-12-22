 Шахтар повісив цінник на Тайсона | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар повісив цінник на Тайсона

Сьогодні 18:54 905 0
Інтернасьйонал повинен буде заплатити €800 тисяч
Шахтар повісив цінник на Тайсона
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар згоден розірвати контракт 32-річного бразильського півзахисника Тайсона, щоб він міг перейти в Інтернасьйонал вже цієї зими.

Про це повідомляє Internacional TimeLine.

Для цього бразильський клуб повинен заплатити гірникам €800 тисяч.

У поточному сезоні Тайсон провів за Шахтар 15 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Контракт футболіста з донецьким клубом розрахований до літа 2021-го року, після чого він стане вільним агентом.

Орієнтовна вартість Тайсона становить €8 мільйонів.

Нагадаємо, Шахтар готовий відпустити Тайсона в січні.

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