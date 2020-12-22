Інтернасьйонал повинен буде заплатити €800 тисяч

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар згоден розірвати контракт 32-річного бразильського півзахисника Тайсона, щоб він міг перейти в Інтернасьйонал вже цієї зими.

Про це повідомляє Internacional TimeLine.

Для цього бразильський клуб повинен заплатити гірникам €800 тисяч.

Shakhtar Donetsk aceita encerrar o contrato de Taison Freda e deixar o caminho livre para o atleta voltar ao Brasil caso o Internacional aceite pagar 800 mil euros (5 milhões de reais).



[@Alexandre_Ernst] pic.twitter.com/pkywXwDqWv — Internacional TimeLine. (@InterTimeLine) December 21, 2020

У поточному сезоні Тайсон провів за Шахтар 15 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Контракт футболіста з донецьким клубом розрахований до літа 2021-го року, після чого він стане вільним агентом.

Орієнтовна вартість Тайсона становить €8 мільйонів.

Нагадаємо, Шахтар готовий відпустити Тайсона в січні.