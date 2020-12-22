Манчестер Юнайтед спробує підписати захисника Баварії

Англійці шукають підсилення захисту

Захисник мюнхенської Баварії Давід Алаба може перейти до Манчестера Юнайтеда.

Про це повідомляє AS.

Червоні дияволи, як і їхні сусіди Манчестер Сіті, про інтерес яких до Давида вже повідомлялося, зв'язалися з агентом гравця. Очікується, що Манчестер Юнайтед докладе особливих зусиль, щоб дістати Алабу, після того, як Деотшанкюль Юпамекано продовжив контракт з РБ Лейпциг.

Угода Алаби з Баварією закінчується наступного літа. Клуб зробив захиснику кілька пропозицій, однак отримав відмову, після чого оголосив, що припиняє спроби зберегти Давіда.

Алаба захищає кольори Баварії протягом практично всієї кар'єри. У нинішньому сезоні він провів 12 матчів у німецькій Бундеслізі і забив 1 гол.

Нагадаємо, Алаба близький до переходу у Реал.