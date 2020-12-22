Рух шукає заміну Кухаревичу

Рух почав пошуки заміни для форварда Миколи Кухаревича.

Про це розповів президент львівського клубу Григорій Козловський.

"Кухаревич випадково у нас опинився. Мені скинули нарізку відео. Є такий гравець, по дітям виступає. Мене він так вразив, що ми відразу ж сіли з менеджментом обговорювати. На другий день він був у нас, підписував контракт.

І він добре за цей час прогресував у Русі. Уже шукаємо заміну Кухаревичу, щоб закрити позицію центрфорварда", - сказав Козловський.