Рух шукає заміну Кухаревичу

Джерело - fcrukh.com.
Рух почав пошуки заміни для форварда Миколи Кухаревича.
Про це розповів президент львівського клубу Григорій Козловський.
"Кухаревич випадково у нас опинився. Мені скинули нарізку відео. Є такий гравець, по дітям виступає. Мене він так вразив, що ми відразу ж сіли з менеджментом обговорювати. На другий день він був у нас, підписував контракт.
І він добре за цей час прогресував у Русі. Уже шукаємо заміну Кухаревичу, щоб закрити позицію центрфорварда", - сказав Козловський.
Раніше повідомлялося, що Рух запросив у Динамо шестизначну суму за трансфер Кухаревича.