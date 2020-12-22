Олег Блохін отримав високу державну нагороду

Джерело - УАФ.

Легендарному українському футболісту, володарю Золотого м’яча Олегу Блохіну вручили орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Ордер Блохіну вручив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Блохін у складі Динамо сім разів ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок Кубків. У 1975 році голи Блохіна принесли Динамо Суперкубок УЄФА.

У 2006 році Блохін у якості тренера вивів збірну України до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Раніше, France Football вніс Блохіна в список претендентів на звання кращого лівого нападника в історії футболу.