Аталанта може у січні підписати Коваленка

Віктор Коваленко може змінити клуб

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко зацікавив Аталанту.

Про це повідомляє Corriere di Bergamo.

В Аталанті не виключають й можливість січневого трансферу Коваленка. В такому випадку українець зміг би замінити в команді аргентинця Алехандро Гомеса, який, як очікується, буде проданий після конфлікту з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні.

Щоб перехід Коваленка в Аталанту відбувся вже в січні, італійському клубу доведеться домовлятися про суму відступних з Шахтарем.

У нинішньому сезоні Коваленко провів 11 матчів за Шахтар, в яких відзначився 4 забитими м'ячам.

Нагадаємо, три італійські клуби цікавляться Коваленком.