 Кандидат в президенти Барселони пропонує знести Камп Ноу | Футбол | Champion.com.ua
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Кандидат в президенти Барселони пропонує знести Камп Ноу

Сьогодні 20:55 600 0
На місці Камп Ноу пропонує побудувати новий стадіон
Кандидат в президенти Барселони пропонує знести Камп Ноу
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

Кандидат в президенти Барселони Агусті Бенедіто у своїй передвиборчій кампанії запропонував знести Камп Ноу.

Про це повідомляє As.

Функціонер пообіцяв побудувати новий стадіон на місці нинішнього для каталонського клубу. На час створення нової арени команді доведеться переїхати на Олімпійський стадіон. Також є другий варіант: побудувати арену в муніципалітеті Сан-Жоан-Деспі.

Камп Ноу був побудований в 1957 році і розрахований на 99 354 місць. Після 13 турів ла ліги Барселона займає 6-е місце в турнірній таблиці.

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