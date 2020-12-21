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Рохо бажає залишити Манчестер Юнайтед

Сьогодні 18:40 429 0
Клуб готовий відпустити аргентинця
Рохо бажає залишити Манчестер Юнайтед
#МЮ, #Рохо

Джерело - isport.ua.

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо може змінити клуб в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє The Athletic.

Аргентинець зацікавлений Ньюкасл, Шеффілд Юнайтед і іспанські клуби. Сам же Рохо хоче залишитися в АПЛ.

Варто зазначити, що Манчестер Юнайтед готовий відпустити 30-річного футболіста в січні.

Чинний контракт гравця з МЮ закінчується влітку 2021 року, проте червоні дияволи мають опцію продовження угоди ще на рік.

У поточному сезоні Рохо не провела жодного матчу в складі червоних дияволів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед знищив Лідс у 14 турі АПЛ.

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