Рохо бажає залишити Манчестер Юнайтед

Клуб готовий відпустити аргентинця

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо може змінити клуб в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє The Athletic.

Аргентинець зацікавлений Ньюкасл, Шеффілд Юнайтед і іспанські клуби. Сам же Рохо хоче залишитися в АПЛ.

Варто зазначити, що Манчестер Юнайтед готовий відпустити 30-річного футболіста в січні.

Чинний контракт гравця з МЮ закінчується влітку 2021 року, проте червоні дияволи мають опцію продовження угоди ще на рік.

У поточному сезоні Рохо не провела жодного матчу в складі червоних дияволів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед знищив Лідс у 14 турі АПЛ.