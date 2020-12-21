Рохо бажає залишити Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.
Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо може змінити клуб в зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє The Athletic.
Аргентинець зацікавлений Ньюкасл, Шеффілд Юнайтед і іспанські клуби. Сам же Рохо хоче залишитися в АПЛ.
Варто зазначити, що Манчестер Юнайтед готовий відпустити 30-річного футболіста в січні.
Чинний контракт гравця з МЮ закінчується влітку 2021 року, проте червоні дияволи мають опцію продовження угоди ще на рік.
У поточному сезоні Рохо не провела жодного матчу в складі червоних дияволів.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед знищив Лідс у 14 турі АПЛ.