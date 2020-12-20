Реал на виїзді переграв Ейбар у 14 турі Ла-Ліги

Мадридці здобули четверту перемогу поспіль

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал на виїзді переміг Ейбар.

Бензема та Модрич досить швидко забезпечили перевагу мадридців у два забиті голи. Згодом Кіке один гол відіграв. Наприкінці матчу Лукас забив третій гол у ворота Ейбара.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

14 тур, 20 грудня

Ейбар - Реал 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 6 Бензема, 0:2 - 13 Модрич, 1:2 - 28 Кіке, 1:3 - 90+2 Лукас

Раніше, Гранада переграла Бетіс.

Нагадаємо, Сельта завдяки дублю Мендеса перемогла Алавес у 14 турі Ла-Ліги.