Реал на виїзді переграв Ейбар у 14 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 14-го туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал на виїзді переміг Ейбар.
Бензема та Модрич досить швидко забезпечили перевагу мадридців у два забиті голи. Згодом Кіке один гол відіграв. Наприкінці матчу Лукас забив третій гол у ворота Ейбара.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
14 тур, 20 грудня
Ейбар - Реал 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 6 Бензема, 0:2 - 13 Модрич, 1:2 - 28 Кіке, 1:3 - 90+2 Лукас
Раніше, Гранада переграла Бетіс.
Нагадаємо, Сельта завдяки дублю Мендеса перемогла Алавес у 14 турі Ла-Ліги.