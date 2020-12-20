Українець відіграв 82 хвилини у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру італійської Серії А Аталанта святкувала вольову перемогу над Ромою.

Гості завдяки швидкому голу Джеко повели у рахунку. У другому таймі матчу Аталанта змогла переломити хід гри, забивши чотири голи.

У складі Аталанти з перших хвилин вийшов українець Руслан Маліновський і був замінений на 82-ій хвилині.

Чемпіонат Італії - Серії А

13 тур, 20 грудня

Аталанта - Рома 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Джеко, 1:1 - 60 Сапата, 2:1 - 70 Госенс, 3:1 - 72 Муріель, 4:1 - 85 Ілічич

Нагадаємо, Торіно та Болонья не визначили сильнішого в 13 турі Серії А.