Суарес мав підписаний контракт з Ювентусом

Нові деталі у справі з іспитом для отримання італійського паспорта

Нападник Атлетіко Луїс Суарес розповів суддям Перуджі, що у нього був підписаний попередній контракт з Ювентусом в серпні, але стара синьйора відмовилася від трансферу в середині вересня.

Про це повідомляє Football-Italia.

33-річний уругваєць був опитаний суддями Перуджі в рамках розслідування фальсифікації іспитів на італійське громадянство.

Суарес повідомив суддям, що в період з 28 по 29 серпня підписав попередній контракт з Ювентусом, будучи гравцем Барселони. Однак, за два дні до іспиту з італійської мови туринці відмовилися від угоди. Найімовірніше, Ювентус дізнався про витік інформації і вирішив залишитися в стороні від скандалу.

Уругваєць успішно здав іспит 17 вересня, виконавши усну частину всього за 15 хвилин, але після цього розгорівся скандал. Італійські ЗМІ повідомили, що Суарес шахраював під час складання іспиту з італійської мови для отримання паспорта. Зокрема Guarda di Finanzа написала про те, що всі питання тесту були заздалегідь узгоджені з 33-річним уругвайцем. Італійська прокуратура запідозрила, що Луїс заздалегідь отримав тестові завдання.

Раніше Атлетіко переміг Ельче.