 Клопп оновив рекорд Ліверпуля | Футбол | Champion.com.ua
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Клопп оновив рекорд Ліверпуля

Вчора 22:57 584 0
Юрген Клопп встановив черговий рекорд
Клопп оновив рекорд Ліверпуля
#Клопп, #Ліверпуль

Джерело - isport.ua.

Ліверпуль на виїзді розгромив лондонський Крістал Пелас (7:0) у матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє OptaJoe.

Актуально: Крістал Пелес – Ліверпуль 0:7. Огляд матчу

Завдяки цьому результату головний тренер "червоних" Юрген Клопп вийшов на перше місце за кількістю перемог в АПЛ серед наставників Ліверпуля.

Німецький фахівець здобув 127 перемог в 196 іграх біля керма Ліверпуля. Він обійшов за цим показником Рафаеля Бенітеса (126 перемог у 228 матчах). У трійці кращих також виявився Жерар Ульє (112 перемог, 228 ігор).

 

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