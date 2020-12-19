Клопп оновив рекорд Ліверпуля

Юрген Клопп встановив черговий рекорд

Ліверпуль на виїзді розгромив лондонський Крістал Пелас (7:0) у матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє OptaJoe.

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Завдяки цьому результату головний тренер "червоних" Юрген Клопп вийшов на перше місце за кількістю перемог в АПЛ серед наставників Ліверпуля.

Німецький фахівець здобув 127 перемог в 196 іграх біля керма Ліверпуля. Він обійшов за цим показником Рафаеля Бенітеса (126 перемог у 228 матчах). У трійці кращих також виявився Жерар Ульє (112 перемог, 228 ігор).