Мессі повторив легендарне досягнення Пеле

Аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі повторив досягнення Пеле.

Мессі забив гол у матчі 14-го туру Ла-Ліги з Валенсією. Забитий м'яч став 643-м в кар'єрі аргентинського капітана за Барселону.

Таким чином, Ліонель Мессі повторив рекорд легендарного бразильця Пеле - він забив стільки ж м'ячів за Сантос.

Для цього досягнення Мессі знадобилося 17 років. Він грає за каталонців з 2003 року. Пеле виступав за Сантос з 1956 по 1974 (18 років).

👑 𝐊𝐈𝐍𝐆𝐒 🤴

Leo #Messi equals @Pele as the all time top goalscorer for one club WITH 643 goals! 🐐



🎨: @damiendraws pic.twitter.com/dNrlmwdfC7