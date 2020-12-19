Вінгер київського Динамо Жерсон Родрігеш має намір продовжити свою кар'єру в італійському чемпіонаті.

Про це заявив його агент Ахмед Нума.

"Ми говорили про майбутнє, про наступні кроки. Ми говорили про чемпіонати, в яких він хотів би виступати. Італія стане для нього ідеальним місцем. Він розуміє італійську мову, любить культуру, націю, стиль життя. Ліга чемпіонів - це було щось нове для нього. Звичайно, за національну збірну він вже грав проти великих команд, але грати в Лізі чемпіонів було здорово", - заявив Нума.