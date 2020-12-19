Салах готовий перейти в Реал або Барселону

Про це єгиптянин розповів порталу AS

Джерело - AS.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах не виключає можливості перейти до мадридського Реалу чи каталонської Барселони.

Про це єгиптянин розповів порталу AS.

"Я думаю, що Реал і Барселона – це топові клуби. Ми ніколи не знаємо, що станеться в майбутньому, але зараз я зосереджений на тому, щоб знову виграти Прем'єр-лігу і Лігу чемпіонів разом зі своїм нинішнім клубом", - заявив гравець.

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"Як довго я гратиму за Ліверпуль? Це непросто, але зараз я можу сказати, що все в руках клубу. Звичайно, я хочу побити клубні рекорди, повторюся, кожен рекорд в клубі, але все в руках клубу", – сказав Салах

Раніше Салах вилікувався від коронавірусу.