 Салах готовий перейти в Реал або Барселону | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Митрофанов переміг Байфілда та здобув пояс WBO Oriental
Вчора 22:11 2300
У Бєсєдіна завершилася дискваліфікація
Сьогодні 15:08 0
Підручний у ТОП-21 гонки переслідування в Гохфільцені
Сьогодні 14:37 192
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом корупції в українському арбітражі
Сьогодні 12:26 343
НХЛ має розпочати сезон 13 січня
Сьогодні 09:10 253
NAVI розгромили OG і стали чемпіонами OGA Dota Pit 4
Сьогодні 08:53 322
Головкін нокаутував Шеремету та захистив пояса IBF та IBO
Сьогодні 08:24 1936
Митрофанов - Байфілд: Як це було
Вчора 22:10 6395
Манчестер Сіті може продати Зінченка у січні
Вчора 21:14 1612
Коваленко узгодив контракт з Аталантою
Вчора 20:02 2935
Блоги
Робота без тренера. Світоліна поширила кумедне відео
Робота без тренера. Світоліна поширила кумедне відео Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:51 245
16-річний форвард Боруссії став наймолодшим автором гола в історії Бундесліги
16-річний форвард Боруссії став наймолодшим автором гола в історії Бундесліги Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:02 376
Я плакав, коли отримав твого листа. Михайлович зустрівся з хлопчиком, який підтримав його в боротьбі з лейкемією
Я плакав, коли отримав твого листа. Михайлович зустрівся з хлопчиком, який підтримав його в боротьбі з лейкемією Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:37 350
Красномовна реакція Роналду на виграш Левандовського призу найкращому гравцю року
Красномовна реакція Роналду на виграш Левандовського призу найкращому гравцю року Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:49 2079
Чергова бійка в УХЛ. Хокеїсти Дніпра і Донбасу виявили сильнішого в кулачному бою
Чергова бійка в УХЛ. Хокеїсти Дніпра і Донбасу виявили сильнішого в кулачному бою Valeriy Ruchka
Вчора 22:29 389
Страшний нокаут від Митрофанова. Суперника забирали з рингу на ношах
Страшний нокаут від Митрофанова. Суперника забирали з рингу на ношах Valeriy Ruchka
Вчора 11:40 20175
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Олексій Новиков
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Олексій Новиков Valeriy Ruchka
Вчора 10:13 1079
Гол Ібрагімовича став найкращим в історії MLS
Гол Ібрагімовича став найкращим в історії MLS Valeriy Ruchka
Вчора 09:44 5233
Українець Побережець у фантастичному стилі нокаутував росіянина на турнірі ACA115
Українець Побережець у фантастичному стилі нокаутував росіянина на турнірі ACA115 Андрій Твердохліб
17.12.2020 19:39 1976
Піжон дня. Форвард Ювентуса виставив себе на посміховисько в матчі з Аталантою
Піжон дня. Форвард Ювентуса виставив себе на посміховисько в матчі з Аталантою Андрій Твердохліб
17.12.2020 19:30 3673 1
Курйоз дня. Ексфутболіст Ліверпуля забив вишуканий автогол
Курйоз дня. Ексфутболіст Ліверпуля забив вишуканий автогол Андрій Твердохліб
17.12.2020 16:53 1023
Скрєпний Газпром: у чемпіонаті Росії виник грандіозний скандал
Скрєпний Газпром: у чемпіонаті Росії виник грандіозний скандал Андрій Твердохліб
17.12.2020 13:00 2525
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Ольга Харлан
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Ольга Харлан Андрій Твердохліб
17.12.2020 09:55 1114
Дівчина дня. Запальна українська чемпіонка з шикарною зовнішністю та вогняними формами
Дівчина дня. Запальна українська чемпіонка з шикарною зовнішністю та вогняними формами Андрій Твердохліб
17.12.2020 09:26 5356
Володимир Зеленський зіграв у настільний теніс, на роялі виходило значно краще
Володимир Зеленський зіграв у настільний теніс, на роялі виходило значно краще Андрій Твердохліб
17.12.2020 08:04 890
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:08 Футбол У Бєсєдіна завершилася дискваліфікація 0
14:53 Футбол Манчестер Юнайтед запропонує Рашфорду 5-річний контракт 114
14:37 Біатлон Підручний у ТОП-21 гонки переслідування в Гохфільцені 192
14:26 Футбол Агент Родрігеша: Італія стане ідеальним місцем для нього 284
14:10 Футбол Колишній тренер Гента: Яремчук - нападник рівня АПЛ 468
13:54 Біатлон Блашко: Мені просто хочеться виконувати добре свою роботу 409
13:51 Блог Робота без тренера. Світоліна поширила кумедне відео 248
13:47 Пряма трансляція Краматорськ - Дніпро: пряма трансляція матчу УХЛ 134
13:39 Бокс Усик: Не думаю, що Джошуа боїться мене 563
13:25 Футбол Моурінью спілкувався з Модричем щодо його повернення в Тоттенгем 511
13:13 Бокс Альварес: Виставкові бої з блогерами - це неповага для бійців 800
12:54 Футбол Салах готовий перейти в Реал або Барселону 811
12:39 Футбол Шахтар готовий відпустити Тайсона в січні 903
12:26 Футбол Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом корупції в українському арбітражі 343
12:09 Теніс Квитки на Australian Open надійдуть до продажу 21 грудня 785
12:02 Блог 16-річний форвард Боруссії став наймолодшим автором гола в історії Бундесліги 379
11:53 Футбол Моурінью висміяв нагороду найкращому тренеру за версією ФІФА 1283
11:40 Бокс Вайт хоче провести бій з Повєткіним у 2021 році 1133
11:37 Блог Я плакав, коли отримав твого листа. Михайлович зустрівся з хлопчиком, який підтримав його в боротьбі з лейкемією 352
11:26 Біатлон Санітра: Після спринту говоритиму з особистим тренером Меркушиної 1123
11:11 Бокс Усик: Я хочу бій з Джошуа за титул 1571
10:54 Футбол Агент Зінченка про інтерес клубів РПЛ: Це чутки 1220
10:49 Блог Красномовна реакція Роналду на виграш Левандовського призу найкращому гравцю року 2094
10:39 Футбол Блан може очолити клуб з Катару 1137
10:25 Бокс Головкін - Шеремета: відео бою 2349

Салах готовий перейти в Реал або Барселону

Сьогодні 12:54 811 0
Про це єгиптянин розповів порталу AS
Салах готовий перейти в Реал або Барселону
#Салах, #Ліверпуль, #Реал, #Барселона

Джерело - AS.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах не виключає можливості перейти до мадридського Реалу чи каталонської Барселони.

Про це єгиптянин розповів порталу AS.

"Я думаю, що Реал і Барселона – це топові клуби. Ми ніколи не знаємо, що станеться в майбутньому, але зараз я зосереджений на тому, щоб знову виграти Прем'єр-лігу і Лігу чемпіонів разом зі своїм нинішнім клубом", - заявив гравець.

  Актуально: Ліверпуль вирвав перемогу в Тоттенгема

"Як довго я гратиму за Ліверпуль? Це непросто, але зараз я можу сказати, що все в руках клубу. Звичайно, я хочу побити клубні рекорди, повторюся, кожен рекорд в клубі, але все в руках клубу", – сказав Салах

Раніше Салах вилікувався від коронавірусу.

Коментарі ()