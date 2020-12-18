Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав найкращих футболістів всіх часів.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Яшин - це легенда, але я ніколи не бачив його, як він грав, мені важко судити. Але я думаю, що за нього голосували дуже багато журналістів протягом багатьох років, і я думаю, це буде правильний вибір.

У захисті однозначно Мальдіні, праворуч Кафу. Я грав цими чудовими футболістами, Паоло і Кафу - це історія світового футболу.

Найкращий нападник мені в пару? Я вважаю, що у мене була чудова кар'єра, я задоволений і здійснив усі свої мрії. Я думаю, що в історії були набагато кращі футболісти. Правильно було б зупинити вибір на Мессі, Кріштіану Роналду, Роналдо, Марадона, Пеле - це все гравці, які однозначно зробили в футболі більше, ніж будь-хто інший", - сказав Шевченко.