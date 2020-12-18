Козловський назвав дату переходу Кухаревича в Андерлехт

Нападник Руха Микола Кухаревич влітку може перейти в Андерлехт.

Про це розповів президент львівського клубу Григорій Козловський.

"На останньому матчі Руху були представники трьох клубів - Зальцбурга, Андерлехта і Мехелена. Нам приємно, що не домовляючись, люди приїхали до нас, тому що їх цікавлять футболісти, які є у нас. Кухаревич вже пройшов медогляд в Бельгії, в Андерлехті. Швидше за все, він з літа перейде в цей клуб. Ми його на пів року залишимо, щоб він допоміг Руху у другому колі.

Ми віримо в Миколу. Йому 19 років, він дуже талановитий і перспективний футболіст. Я вірю, що він буде хорошим нападником, який прославить наш клуб", - сказав Козловський.