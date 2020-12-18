 Луческу хоче повернути Че Че в Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Агробізнес прийме Шахтар, Динамо зіграє з Колосом. Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
Сьогодні 16:26 1054
Українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені
Сьогодні 16:37 1011
Федерація хокею України вибрала нового президента
Сьогодні 15:09 1587
Митрофанов - Байфілд: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:50 913
Вернидуб очолив Шериф
Сьогодні 12:56 708
Тайсон не залишить Шахтар у січні
Сьогодні 12:09 671
Ломаченко: У бою з Лопесом судді були заряджені
Сьогодні 11:33 2089
Перші домашні матчі відбору ЧС-2022 Україна зіграє у Львові
Сьогодні 10:57 510
Рома хоче підписати Яремчука
Сьогодні 09:54 3552
Ломаченко: Вірив, що можу і з травмою перемогти Лопеса
Сьогодні 08:24 3958
Блоги
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Олексій Новиков
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Олексій Новиков Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:13 787
Гол Ібрагімовича став найкращим в історії MLS
Гол Ібрагімовича став найкращим в історії MLS Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:44 2027
Українець Побережець у фантастичному стилі нокаутував росіянина на турнірі ACA115
Українець Побережець у фантастичному стилі нокаутував росіянина на турнірі ACA115 Андрій Твердохліб
Вчора 19:39 1888
Піжон дня. Форвард Ювентуса виставив себе на посміховисько в матчі з Аталантою
Піжон дня. Форвард Ювентуса виставив себе на посміховисько в матчі з Аталантою Андрій Твердохліб
Вчора 19:30 2832
Курйоз дня. Ексфутболіст Ліверпуля забив вишуканий автогол
Курйоз дня. Ексфутболіст Ліверпуля забив вишуканий автогол Андрій Твердохліб
Вчора 16:53 845
Скрєпний Газпром: у чемпіонаті Росії виник грандіозний скандал
Скрєпний Газпром: у чемпіонаті Росії виник грандіозний скандал Андрій Твердохліб
Вчора 13:00 2402
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Ольга Харлан
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Ольга Харлан Андрій Твердохліб
Вчора 09:55 957
Дівчина дня. Запальна українська чемпіонка з шикарною зовнішністю та вогняними формами
Дівчина дня. Запальна українська чемпіонка з шикарною зовнішністю та вогняними формами Андрій Твердохліб
Вчора 09:26 5229
Володимир Зеленський зіграв у настільний теніс, на роялі виходило значно краще
Володимир Зеленський зіграв у настільний теніс, на роялі виходило значно краще Андрій Твердохліб
Вчора 08:04 815
Яремчук знову забиває за Гент у чемпіонаті Бельгії
Яремчук знову забиває за Гент у чемпіонаті Бельгії Андрій Твердохліб
Вчора 07:52 4266
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:22 Блог Президент Вольфсберга програв парі гравцям команди та став лисим 20
19:14 ММА Українець Крикля захистив титул чемпіона ONE з кікбоксингу 70
18:59 Футбол Шевченко: В історії футболу були кращі нападники, ніж я 674
18:46 Бокс Митрофанов: Хочу отримати яскраву перемогу 289
18:31 Гімнастика Українські юніорки вибороли срібло у командному змаганні на чемпіонаті Європи 316
18:23 Блог Український чемпіон тріумфально повернувся в спорт після страшної аварії 422
18:15 Футбол Козловський назвав дату переходу Кухаревича в Андерлехт 501
17:59 Футбол Луческу хоче повернути Че Че в Динамо 1408
17:46 Футбол Динамо втратило молодого півзахисника 1379
17:33 Формула 1 Перес став пілотом Red Bull 836
17:26 Біатлон Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн 5348
17:16 Футбол В УПЛ назвали найкращого гравця та тренера грудня 725
16:58 Футбол Кремінь шукає нового головного тренера 666
16:53 Футбол Баварія зазнала втрат. Німецький клуб оприлюднив фінансовий звіт 810
16:46 Блог FIFA назвала лучшего игрока года 482 7
16:39 Блог Бой Майка Тайсона против Роя Джонса закончился ничьей 347
16:37 Біатлон Українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені 1011
16:30 Блог Потужна бісіклета. Неймовірний гол нападника Вест Гема в АПЛ 428
16:26 Футбол Агробізнес прийме Шахтар, Динамо зіграє з Колосом. Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України 1054
16:14 Футбол Тухель влітку покине ПСЖ 912
15:55 Футбол Аблітаров залишив Олімпік 844
15:39 Футбол УЄФА скасував ЄВРО-2021 для гравців U-17 922
15:25 Футбол Орігі може взимку залишити Ліверпуль 987
15:09 Хокей Федерація хокею України вибрала нового президента 1587
15:07 Футбол Агробізнес подав документи на атестацію в УПЛ 1137

Луческу хоче повернути Че Че в Динамо

Сьогодні 17:59 1408 0
Че Че може повернутися у Динамо
Луческу хоче повернути Че Че в Динамо
#Че Че, #Луческу, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу зацікавлений в поверненні експівзахисника киян Че-Че.

Про це розповів директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

28-річний бразилець грав за київський клуб з липня 2018 року по березень 2019 го. На його рахунку 1 ассист в 16 матчах..

Наразі футболіст виступає за Сан-Паулу, бразильський клуб купив його у Динамо за 5 млн євро.

Тransfermarkt оцінює гравця у 4,5 мільйона євро. Його контракт з бразильським клубом розрахований до 30 березня 2023 року

Коментарі ()