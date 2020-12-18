Луческу хоче повернути Че Че в Динамо

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу зацікавлений в поверненні експівзахисника киян Че-Че.
Про це розповів директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.
28-річний бразилець грав за київський клуб з липня 2018 року по березень 2019 го. На його рахунку 1 ассист в 16 матчах..
Наразі футболіст виступає за Сан-Паулу, бразильський клуб купив його у Динамо за 5 млн євро.
Тransfermarkt оцінює гравця у 4,5 мільйона євро. Його контракт з бразильським клубом розрахований до 30 березня 2023 року