Луческу хоче повернути Че Че в Динамо

Че Че може повернутися у Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу зацікавлений в поверненні експівзахисника киян Че-Че.

Про це розповів директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

28-річний бразилець грав за київський клуб з липня 2018 року по березень 2019 го. На його рахунку 1 ассист в 16 матчах..

Наразі футболіст виступає за Сан-Паулу, бразильський клуб купив його у Динамо за 5 млн євро.

Тransfermarkt оцінює гравця у 4,5 мільйона євро. Його контракт з бразильським клубом розрахований до 30 березня 2023 року