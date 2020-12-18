В УПЛ назвали найкращого гравця та тренера грудня

Джерело - upl.ua.
В УПЛ оприлюднила імена переможців у індивідуальних номінаціях після грудневих матчів.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Найкращим гравцем грудня став півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня, а наставник Руха Іван Федик став тренером місяця.
Найкращий футболіст:
Дмитро Іванісеня — 68 % голосів,
Віктор Циганков — 17 %,
Артем Громов — 6 %,
Анатолій Нурієв — 5 %,
Валерій Федорчук — 2 %,
Ісс’яр Драме — 1 %,
Євген Паст — 1 %,
Денис Фаворов — 0 %.
Найкращий наставник:
Іван Федик — 52 % голосів,
Віктор Скрипник — 34 %,
Ігор Климовський — 7 %,
Олександр Рябоконь — 7 %.