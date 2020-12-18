В УПЛ назвали найкращого гравця та тренера грудня

Став відомий найкращий гравець та тренер грудня

В УПЛ оприлюднила імена переможців у індивідуальних номінаціях після грудневих матчів.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим гравцем грудня став півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня, а наставник Руха Іван Федик став тренером місяця.

Найкращий футболіст:

Дмитро Іванісеня — 68 % голосів,

Віктор Циганков — 17 %,

Артем Громов — 6 %,

Анатолій Нурієв — 5 %,

Валерій Федорчук — 2 %,

Ісс’яр Драме — 1 %,

Євген Паст — 1 %,

Денис Фаворов — 0 %.

Найкращий наставник:

Іван Федик — 52 % голосів,

Віктор Скрипник — 34 %,

Ігор Климовський — 7 %,

Олександр Рябоконь — 7 %.