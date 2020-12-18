Баварія зазнала втрат. Німецький клуб оприлюднив фінансовий звіт

Скорочення обороту та прибутку, пов’язане з коронавірусом

Джерело - Чемпіон.

У сезоні 2019/2020 доходи ФК Баварія Мюнхен зазнали спаду.

Про це повідомляє сам німецький клуб.

Як відомо, з березня 2020 року всі матчі на Аліанц Арені проводились у закритому режимі, що призвело до недоотримання запланованого доходу протягом останньої третини сезону. Загальний оборот групи склав 698,0 млн. Євро в сезоні 2019/2020, а також отримано операційний прибуток. Це становило 17,0 млн. Євро до оподаткування (EBT) та 9,8 млн. Євро після оподаткування.

Генеральний директор Карл-Хайнц Румменігге: