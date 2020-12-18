Баварія зазнала втрат. Німецький клуб оприлюднив фінансовий звіт

Джерело - Чемпіон.
У сезоні 2019/2020 доходи ФК Баварія Мюнхен зазнали спаду.
Про це повідомляє сам німецький клуб.
Як відомо, з березня 2020 року всі матчі на Аліанц Арені проводились у закритому режимі, що призвело до недоотримання запланованого доходу протягом останньої третини сезону. Загальний оборот групи склав 698,0 млн. Євро в сезоні 2019/2020, а також отримано операційний прибуток. Це становило 17,0 млн. Євро до оподаткування (EBT) та 9,8 млн. Євро після оподаткування.
Генеральний директор Карл-Хайнц Румменігге:
"Пандемія коронавірусу завдала великого напруження всьому футболу в сезоні 2019/20, і, звичайно, ФК Баварія також постраждав. Наприклад, у нас на Альянц Арені не було глядачів з 8 березня. На цьому тлі як отриманий дохід, так і той факт, що ми змогли закінчити минулий сезон з прибутком, є позитивними. Це було пов’язано не в останню чергу з видатними успіхами, досягнутими нашою командою".