Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ після технічної перемоги Шахтаря

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Донецький Шахтар скоротив відставання від київського Динамо після технічної перемоги над Інгульцем

У заключному матчі першого кола Динамо не змогло переграти Колос – 2:2. Попри це, кияни пішли на зимову перерву лідерами. Вони мають 30 очок та випереджають найближчого переслідувача – Шахтар – на 1 пункт.

Команда Луїша Каштру отримала в цьому турі технічну перемогу. Її гостьова гра проти Інгульця 13 грудня не відбулася через незадовільний стан поля у Кропивницькому.

На третій позиції перше коло завершила Десна, яка перед канікулами здолала Маріуполь – 2:0.