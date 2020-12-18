Колишній голкіпер Динамо може перебратися з Кіпру до Австрії

Рудько потрапив до сфери інтересів трьох клубів

Український голкіпер Артур Рудько потрапив до сфери інтересів австрійських клубів Аустрії та Штурму, а також кіпрського АПОЕЛя.

Про це повідомляє журналіст Андрій Шахов-молодший.

Артур Рудько вже у зимове трансферне вікно може змінити Пафос на чемпіона країни АПОЕЛ, що йде у середині таблиці. Керівництво останніх вкрай незадоволене результатами команди і планує кардинально змінити склад найближчим часом. В першу чергу АПОЕЛ зацікавлений посилити позицію голкіпера.

Також в 28-річному українцеві є зацікавленість з боку віденської Аустрії, Штурму з Граца і декількох турецьких клубів, де Рудько входить до шорт-листа потенційних придбань вже цієї зими.

У поточному сезоні Рудько став найкращим воротарем першої половини чемпіонату Кіпру і побив кілька сухих рекордів у Пафосі. У його активі 13 матчів, в яких Артур пропустив 11 разів. У разі успішного продажу Пафос може побити клубний трансферний рекорд. На цей момент вартість гравця оцінюється в 500 тисяч євро за версією Transfermarkt.