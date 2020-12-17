Манчестер Юнайтед взимку не планує купувати гравців

Джерело - isport.ua.
Керівництво Манчестер Юнайтед прийняло рішення не здійснювати покупку нових футболістів у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Головний тренер червоних дияволів Оле-Гуннар Сульшер розраховує на посилення за такими позиціями як правий захисник, центральний захисник і правий вінгер, проте МЮ не хоче витрачати гроші на нових гравців цієї зими.
Керівництво клубу планує скласти список літніх трансферних цілей і готовий виділити кошти на покупку тільки в міжсезоння.
Нагадаємо, Погба може влітку покинути Манчестер Юнайтед.