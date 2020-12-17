Манчестер Юнайтед взимку не планує купувати гравців

Клуб не витрачатиме гроші на посилення команди

Керівництво Манчестер Юнайтед прийняло рішення не здійснювати покупку нових футболістів у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Головний тренер червоних дияволів Оле-Гуннар Сульшер розраховує на посилення за такими позиціями як правий захисник, центральний захисник і правий вінгер, проте МЮ не хоче витрачати гроші на нових гравців цієї зими.

Керівництво клубу планує скласти список літніх трансферних цілей і готовий виділити кошти на покупку тільки в міжсезоння.

Нагадаємо, Погба може влітку покинути Манчестер Юнайтед.