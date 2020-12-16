Голи Яремчука та Макаренка допомогли Генту та Кортрейку здобути перемоги в чемпіонаті Бельгії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 грудня, відбулися матчі 18 туру чемпіонату Бельгії.
Гент переміг Васланд-Беверен, а Кортрейк здолав Стандарт.
Українці Роман Яремчук та Євген Макаренко забили по одному голу і допомогли своїм командам заробити по три очка.
Чемпіонат Бельгії - Вища ліга
18 тур, 16 грудня
Гент - Васланд-Беверен 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Кастро-Монтес, 2:0 - 53 Яремчук, 3:0 - 90+1 Букарі
Кортрейк - Стандарт 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Деваеле, 2:0 - 39 Макаренко, 3:0 - 76 Лестьєнн
Раніше гол Яремчука приніс Генту перемогу над Стандартом.