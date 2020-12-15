 Тоттенгем найближчим часом продовжить контракт з Соном | Футбол | Champion.com.ua
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Тоттенгем найближчим часом продовжить контракт з Соном

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Тоттенгем найближчим часом продовжить контракт з Соном
#Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем близький до продовження контракту з нападником Сон Хин Міном.

Про це повідомляє авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо.

Збереження корейської зірки - пріоритетне завдання клубу. Переговори знаходяться в просунутій стадії. І сторона футболіста, і Тоттенгема задоволені ходом діалогу. Нинішній контракт Сона закінчується в 2023 році. Повідомлялося, що клуб пропонує корейському форварду угоду до 2025 року.

28-річний Сон Хин Мін перейшов в Тоттенгем в 2015 році з леверкузенського Баєра. За п'ять років в команді він провів більше 230 матчів і забив майже 100 голів.

Нагадаємо, Тоттенгем втратив перемогу над Крістал Пелесом.

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