Тоттенгем найближчим часом продовжить контракт з Соном

Тоттенгем близький до продовження контракту з нападником Сон Хин Міном.

Про це повідомляє авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо.

Збереження корейської зірки - пріоритетне завдання клубу. Переговори знаходяться в просунутій стадії. І сторона футболіста, і Тоттенгема задоволені ходом діалогу. Нинішній контракт Сона закінчується в 2023 році. Повідомлялося, що клуб пропонує корейському форварду угоду до 2025 року.

Tottenham are still working to extend Heung-min Son’s contract with his new agents.



Keeping the Korean star is a priority. Advanced negotiations. Positive feelings around the club to complete the agreement soon. ⚪️🇰🇷 #THFC #Spurs