Колишній тренер Реала госпіталізований через коронавірус

Джерело - UA-футбол.
Колишній головний тренер мадридського Реала Вандерлей Лушембурго заразився коронавірусом.
Про це повідомляє Globo Esporte.
68-річний фахівець, що зараз перебуває без клубу, знаходиться в лікарні в Сан-Паулу. До лікарів він вирішив звернутися після появи симптомів COVID-19.
Нагадаємо, Лушембурго вже переніс зараження коронавірусом на початку липня, проте тоді він перехворів безсимптомно.
Лушембурго очолював Реал з 2004 по 2005, а протягом більшої частини тренерської кар'єри працював на батьківщині, в Бразилії.
У листопаді 2019 року повідомлялося, що у Лушембурго діагностували рак шкіри.
Нагадаємо, Реал без проблем переміг Атлетіко в мадридському дербі.