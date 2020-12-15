Колишній тренер Реала госпіталізований через коронавірус

Лушембурго вернувся до лікарів, коли у нього з'явилися перші симптоми COVID-19

Колишній головний тренер мадридського Реала Вандерлей Лушембурго заразився коронавірусом.

Про це повідомляє Globo Esporte.

68-річний фахівець, що зараз перебуває без клубу, знаходиться в лікарні в Сан-Паулу. До лікарів він вирішив звернутися після появи симптомів COVID-19.

Нагадаємо, Лушембурго вже переніс зараження коронавірусом на початку липня, проте тоді він перехворів безсимптомно.

Лушембурго очолював Реал з 2004 по 2005, а протягом більшої частини тренерської кар'єри працював на батьківщині, в Бразилії.

У листопаді 2019 року повідомлялося, що у Лушембурго діагностували рак шкіри.

Нагадаємо, Реал без проблем переміг Атлетіко в мадридському дербі.