Верес може підписати Шарпара

Футболіст уже відвідав один з матчів команди в Першій лізі

Рівненський Верес під час зимового міжсезоння може підписати досвідченого півзахисника Владислава Шарпара.

Про це повідомляє Footboom.com.

33-річний українець раніше покинув Ригу, де виступав з минулого року. На тлі інтересу Вереса Шарпар вже відвідував один з домашніх матчів команди Юрія Вірта.

В'ячеслав Шарпар в Україні виступав за Ворсклу, Волинь, Арсенал, Металург (Донецьк), Маріуполь, Говерлу, Металіст, Десну і інші клуби. За кордоном також грав в молдавському Шериф і казахстанському Атирау.

У сезоні 2020 року в чемпіонаті Латвії за Ригу Шарпар провів 15 матчів, відзначившись двома результативними передачами.

Раніше, Верес продовжив контракт з Гегедошом.