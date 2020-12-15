Стало відомо, коли КДК розгляне справу за скасованим матчем Інгулець - Шахтар

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ готовий вирішити долю матчу 13-го туру УПЛ Інгулець - Шахтар, який був скасований через неготовність газону на стадіоні в Кропивницькому.

Про це заявив секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Плануємо 17 числа в четвер розглянути на комітеті це питання. Ми вже отримали офіційне звернення від УПЛ, що матч не відбувся, рапорт делегата і арбітра, відеодокази інспекції поля. Буде звернення до "Інгульця" щодо того, які кроки були зроблені з підготовки стадіону до матчу і після аналізу комплексу документів буде прийнято рішення про долю матчу" - сказав Грищенко.