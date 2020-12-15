Буряк оцінив роботу Луческу у Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу виконав своє завдання у клубі.

Про це розповів ексгравець і наставник киян Леонід Буряк.

"Думаю, потрібно оцінити позитивно. У чемпіонаті команда залишилася на першому місці. Подивимося, яким буде рішення по незіграному матчу Інгулець - Шахтар, але тим не менш, різниця в один пункт буде. Крім того, Динамо потрапило в Лігу чемпіонів, кваліфікувалося в Лігу Європи. Так, є якісь проблеми, про які знає головний тренер. Тому, повторюся, потрібно точкове посилення, щоб досить впевнено себе почувати. Як показує практика, 15-16 футболістів - це мало для київського Динамо.

Тим більше клуби знаходяться в такій ситуації, що хтось може захворіти, якісь футболісти випадають, мало часу на відновлення. Дуже складно управляти в такій ситуації, тому 20-25 футболістів, які можуть боротися за право грати в основному складі, повинні бути під рукою", - сказав Буряк.