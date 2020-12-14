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Боруссія знайшла заміну Фавру

Сьогодні 15:39 895 0
Боси "джмелів" вже досягли домовленості з Розе
Боруссія знайшла заміну Фавру
#Боруссія, #Розе

Джерело - isport.ua.

Дортмундську Боруссію після звільнення Люсьєна Фавра з посади головного тренера може очолити Марко Розе.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марція.

Рое нині очолює Боруссію з Менхенгладбаха.

Керівництво дортмундців вже досягло принципової угоди з німецьким фахівцем, а перехід повинен відбутися в червні 2021 року.

До того часу виконувати обов'язки головного тренера буде 38-річний Едін Терзич.

Нагадаємо, що Боруссія звільнила Фавра 13 грудня. Таке рішення було прийнято після того, як дортмундська команда програла три з останніх п'яти матчів в чемпіонаті Німеччини, в тому числі розгромно поступилася Штутгарту з рахунком 1:5.

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