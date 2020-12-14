Джерело - isport.ua.
Дортмундську Боруссію після звільнення Люсьєна Фавра з посади головного тренера може очолити Марко Розе.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марція.
Рое нині очолює Боруссію з Менхенгладбаха.
Керівництво дортмундців вже досягло принципової угоди з німецьким фахівцем, а перехід повинен відбутися в червні 2021 року.
До того часу виконувати обов'язки головного тренера буде 38-річний Едін Терзич.
Нагадаємо, що Боруссія звільнила Фавра 13 грудня. Таке рішення було прийнято після того, як дортмундська команда програла три з останніх п'яти матчів в чемпіонаті Німеччини, в тому числі розгромно поступилася Штутгарту з рахунком 1:5.