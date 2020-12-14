Бабич: Інгулець не до кінця зрозумів, що грає не в Першій лізі

Скасування календарного матчу 13 туру чемпіонату УПЛ Інгулець - Шахтар, який повинен був відбутися 13 грудня в Кропивницькому, стало по винні непрофесійності людей з клубу дебютанта ліги.

Про це заявив тренер Олександр Бабич

"Питання в цьому випадку більше до працівників стадіону в Кропивницького, ну і до Інгульця, звичайно. Інгулець орендує цю арену і, мабуть, ще не до кінця зрозумів, що виступає вже не в Першій лізі, а в УПЛ. Пам'ятаю, коли на цьому ж стадіоні грала Зірка, з газоном також були проблеми. Це неприємна ситуація, адже команди готувалися до гри, у Шахтаря був серйозний настрій взяти три очки в гонитві за Динамо, і Інгулець хотів зіграти з грандом. Але непрофесійно повелися люди, які відповідають за стадіон", - сказав Бабич.