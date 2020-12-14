 Олександрія - Зоря 0:2: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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#Олександрія, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула виїзну перемогу над Олександрією в 13 турі української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
13 тур, 13 грудня

Олександрія - Зоря 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Іванісеня, 0:2 Сайядманеш

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Артем Гордієнко (Владислав Бабогло 80), Кирило Ковалець, Олексій Довгий (Тимур Стецьков 46), Максим Третьяков (Дмитро Шастал 46), Валерій Лучкевич (Денис Устименко 72), Артем Сітало (Денис Безбородько 66), Павло Пашаєв, Роман Вантух, Валерій Бондаренко, Каспарс Дубра

Зоря: Нікола Василь, Владислав Кочергін, Олександр Гладкий (Аллахяр 54), Джоель Абу Ханна, Дмитро Іванісеня, Владислав Кабаєв, Єгор Назарина, Артем Громов, Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Андрейс Циганікс

Попередження: Олексій Довгий 35, Артем Сітало 61, Денис Безбородько 83, Денис Безбородько 83 – Владислав Кабаєв 3, Олександр Гладкий 4, Джоель Абу Ханна 9, Владислав Кабаєв 49, Дмитро Іванісеня 83

Вилучення: Денис Безбородько 83 – Владислав Кабаєв 49.

Нагадаємо, Десна без проблем перемогла Маріуполь.

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