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Сьогодні, 13 грудня, відбулися матчі 14 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
14 тур, 13 грудня
Брест - Реймс 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Онора, 1:1 - 65 Дзенеллі, 2:1 - 77 Муньє
Страсбур - Мец 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Бронн(П), 1:1 - 65 Сімакан, 1:2 - 70 Нгетте, 2:2 - 78 Томассон
Лор'ян - Нім 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Буазгар, 2:0 - 29 Амель(П), 3:0 - 90 Вісса
Нант - Діжон 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Сімон(П), 1:1 - 54 Конате
Лілль - Бордо 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 17 Бамба, 1:1 - 29 Башич, 2:1 - 45 Фонте
Нагадаємо, Ніцца програла Ренну.