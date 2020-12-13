Рома розгромила Болонью

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 грудня, відбулися матчі 11 туру італійської Серії А.

Українець Руслан Маліновський зумів відзначитися голом за Аталанту в рамках поєдинку з Фіорентиною.

Чемпіонат Італії - Серія А

11 тур, 13 грудня

Аталанта - Фіорентина 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Госенс, 2:0 - 55 Маліновський, 3:0 - 63 Толой

Болонья - Рома 1:5 (1:5)

Голи: 0:1 - 5 автогол Полі, 0:2 - 10 Джеко, 0:3 - 15 Пеллегріні, 1:3 - автогол Крістанте, 1:4 - 35 Верету, 1:5 - 44 Мхітарян

Наполі - Сампдорія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Янкто, 1:1 - 53 Лосано, 2:1 - 68 Петан'я

Нагадаємо, Інтер здобув вольову перемогу над Кальярі.