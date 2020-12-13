Вулвергемптон відновив інтерес до Зінченка

Українець може перебратися на Молінью

Вулвергемптон в січневе трансферне вікно планує повернутися до переговорів з Манчестер Сіті по універсальному легіонеру Олександру Зінченку, здатному зіграти як на лівому фланзі оборони, так і в центрі поля.

Про це повідомляє Daily Star.

Вовки проявляли інтерес до Зінченка ще минулого літа, і були готові заплатити за українця 19 мільйонів фунтів, проте в підсумку футболіст вирішив продовжити свою кар'єру на Етіхаді.

На цей час Зінченко зіграв всього 5 матчів за Сіті в поточному сезоні, з яких лише один в чемпіонаті Англії. Подібний хід речей, як вважають в Вулвергемптоні, може схилити Олександра до зміни клубу.

Наставник вовків Нуну Ешпіріту Санту захоплюється технічними здібностями Зінченка, і дуже хотів би бачити українця серед своїх підопічних.

Контракт Зінченка з Манчестер Сіті діє до літа 2024 року. За оцінками Transfermarkt вартість українця нині складає 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, Астон Вілла мінімально здолала Вулвергемптон.