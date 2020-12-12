Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч з МЮ

Джерело - Чемпіон.
Дербі Манчестера між Юнайтед і Сіті відбудеться в рамках 12 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола визначився з стартовим складом своєї команди. Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч.
Your City team to take on United! 💙— Manchester City (@ManCity) December 12, 2020
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus
SUBS | Steffen, Gundogan, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Foden
⚽️ @haysworldwide
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6xsGOaHfcL
Нагадаємо, Астон Вілла мінімально здолала Вулвергемптон.