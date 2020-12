Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч з МЮ

Дербі Манчестера між Юнайтед і Сіті відбудеться в рамках 12 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола визначився з стартовим складом своєї команди. Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч.

Your City team to take on United!



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus



SUBS | Steffen, Gundogan, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Foden



