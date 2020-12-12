В АПЛ можуть повернути п’ять замін

Джерело - football24.ua.
У англійській Прем'єр-лізі можуть повернутися до практики із п’ятьма замінами у матчі.
Про це розповів глава Асоціації професійних футболістів Англії Гордон Тейлор.
"Ми були дуже стурбовані і залишаємося такими з приводу фізичного навантаження, яке випадає на гравців, яким тепер часто доводиться грати кожні два-три дні або близько того. Таким чином, фізичне навантаження на гравців значно зростає, і подальша втома, яку гравці зараз відчувають, призводить до серйозних травм, яких можна уникнути.
Зазначу, що Арсенал, Челсі, Евертон і Лідс постраждали від травм на початку матчів на минулих вихідних. Ще в 11 клубах Прем'єр-ліги гравці недоступні через проблеми, які можна обґрунтовано віднести до фізичного навантаження і стомлення", – розповів Тейлор.
АПЛ залишилась єдиним із ТОП-чемпіонатів, де залишили традиційні 3 заміни – в інших першостях можна замінити 5 гравців.
Нагадаємо, у стартовому поєдинку 13 туру АПЛ Вест Гем Андрія Ярмоленка здобув вольову перемогу над Лідсом (1:2).