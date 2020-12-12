В АПЛ можуть повернути п’ять замін

У англійській Прем'єр-лізі можуть повернутися до практики із п’ятьма замінами у матчі.

Про це розповів глава Асоціації професійних футболістів Англії Гордон Тейлор.

"Ми були дуже стурбовані і залишаємося такими з приводу фізичного навантаження, яке випадає на гравців, яким тепер часто доводиться грати кожні два-три дні або близько того. Таким чином, фізичне навантаження на гравців значно зростає, і подальша втома, яку гравці зараз відчувають, призводить до серйозних травм, яких можна уникнути.

Зазначу, що Арсенал, Челсі, Евертон і Лідс постраждали від травм на початку матчів на минулих вихідних. Ще в 11 клубах Прем'єр-ліги гравці недоступні через проблеми, які можна обґрунтовано віднести до фізичного навантаження і стомлення", – розповів Тейлор.