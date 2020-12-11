Гомес назвав чемпіонат для Яремчука

Джерело - gazeta.uа.
Нападник збірної України та бельгійського Гента Роман Яремчук міг би себе проявити у Ла-Лізі.
Про це розповів колишній тренер Динамо та Олімпіка Вісенте Гомес.
"У кожного гравця свій ритм розвитку і становлення. Можливо, в Динамо був поганий для нього момент, і Роману довелося піти, але таке трапляється з багатьма гравцями у всьому світі.
Яремчук був і є гравцем з прекрасними даними і якостями. Чи міг би він бути успішним у іспанській Ла-Лізі? Так, він цілком пасував би цьому чемпіонату", – відзначив Гомес.
Нагадаємо, Гоффенгайм розгромив Гент Яремчука.