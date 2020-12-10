Барселона та Реал зацікавлені у підписанні Голанда

Іспанським грандам доведеться заплатити кругленьку суму

Нападник дортмундської Боруссії Ерлін Голанд може в зимове трансферне вікно залишити команду.

Про це повідомляє Football Espana.

У форварді зацікавлені ряд ТОП-клубів, серед яких Реал і Барселона.

Німецький клуб готовий продати 20-річного футболіста за 75 мільйонів євро. Однак це тільки початкова ціна. Сума може збільшитися, оскільки агентом гравця є Міно Райола. Його комісія і гонорар батькові Голанда може подвоїти початкову суму.

Коли футболіст переходив в німецький клуб, його агент отримав близько 15 мільйонів євро.

В Боруссію форвард перейшов з Зальцбурга в грудні 2019 роки за 20 мільйонів євро. У поточному сезоні гравець брав участь в 8 матчах бундесліги, забивши 10 голів і зробив 2 результативні передачі.

Раніше, Зідан залишить Реал до кінця сезону.