Динамо хоче продати півзахисника

Джерело - Чемпіон.

Динамо запропонувало Колосу викупити контракт 24-річного українського півзахисника Павла Оріховського, який виступає за ковалівський клуб на правах оренди.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

Динамо хоче отримати за свого гравця 500 тис євро. Керівництво Колоса має намір дочекатися завершення контракту Павла з київським клубом, щоб підписати його у якості вільного агента.

Поточна угода футболіста з Динамо розрахована до літа 2021 року.

Київський клуб може повернути Оріховського з оренди цієї зими, тоді наступні гість місяців гравець проведе в Динамо U-21.

Нагадаємо, Колос зіграв внічию з Олександрією у 12 турі УПЛ.