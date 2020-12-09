Зоря назвала заявку на матч із Брагою

Джерело - zarya-lugansk.com.
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник взяв на поєдинок 6 туру групового раунду Ліги Європи проти Браги 19 гравців.
На виїзний матч іранський форвард Аллах'яр Сайядманеш, який забив переможний гол Лестеру (1:0) в минулому турі.
Заявка Зорі:
Воротарі: Васіль, Шевченко, Мацапура.
Захисники: Вернидуб, Абу-Ханна, Фаворов, Піддубний.
Півзахисники: Хомченовський, Іванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Циганікс.
Нападники: Кочергін, Луньов, Перович, Гладкий, Кабаєв, Громов.
Матч відбудеться у четвер, 10 грудня. Початок о 22:00.