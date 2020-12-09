Зоря назвала заявку на матч із Брагою

У Португалію відправилось 19 гравців

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник взяв на поєдинок 6 туру групового раунду Ліги Європи проти Браги 19 гравців.

На виїзний матч іранський форвард Аллах'яр Сайядманеш, який забив переможний гол Лестеру (1:0) в минулому турі.

Заявка Зорі:

Воротарі: Васіль, Шевченко, Мацапура.

Захисники: Вернидуб, Абу-Ханна, Фаворов, Піддубний.

Півзахисники: Хомченовський, Іванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Циганікс.

Нападники: Кочергін, Луньов, Перович, Гладкий, Кабаєв, Громов.

Матч відбудеться у четвер, 10 грудня. Початок о 22:00.