Каземіро: Вся команда підтримує Зідана

У роздягальні з боку гравців Реала у наставника Зінедіна Зідана є абсолютна підтримка.

Про це заявив бразильський гравець мадридського клубу Каземіро.

"Зідан? Він створив з командою історію. У минулому сезоні він виграв два титули. Ми часто не усвідомлюємо, чого домігся Зідан з командою.

Так, нинішній сезон виходить дивним, це правда. У нас не було предсезонки. Ми грали кожні 2-3 дні, це було складно. Але вся команда підтримує Зідана. Ми цінуємо те, чого він добився", - сказав Каземіро.