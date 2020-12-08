Зідан: Звільнення? Не думаю про це

Матч шостого туру Ліги чемпіонів Реал - Боруссія (Менхенгладбах) буде особливим.

Про це заявив головний тренер мадридців Зінедін Зідан.

"Матч проти Боруссії буде особливим, оскільки я знаю розклад сил. Ми хочемо виграти, набрати три очки і зайняти перше місце. Саме це ми тримаємо в голові. Про Лігу Європи ні я, ні гравці не думаємо. Нас це не стосується.

Чи здивуюся я звільненню у разі вильоту? Клуб, як і завжди, зробить те, що вважає правильним. Я не думаю про це", - сказав Зідан.