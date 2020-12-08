Брагу і Зорю розсудять польські арбітри

Джерело - ukrinform.ua.
УЄФА призначив арбітрів на поєдинки шостого туру групового етапу Ліги Європи.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Виїзну зустріч луганської Зорі з португальською "Брагою" судитимуть рефері з Польщі.
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Суддівську бригаду очолить 43-річний Даниель Стефанський, якому асистуватимуть Давид Голіс і Кжиштоф Мирмус, четвертий арбітр - Даміан Сілвестжак.
Матч Брага – Зоря відбудеться у четвер, 10 грудня, на Міському стадіоні Браги. Початок - о 22.00.
Нагадаємо, нападник Зорі став найкращим гравцем 12 туру УПЛ