Тете - найкращий гравець Шахтаря у листопаді

Визначився найкращий гравець листопада у Шахтарі

Уболівальники Шахтаря вибрали найкращого гравця клубу у листопаді.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Найбільшу кількість голосів отримав Тете, за якого 5 861 уболівальник віддав свій голос. Друге місце дісталось одному з найдосвідченіших футболістів клубу Тарасові Степаненкові (3 525), а замкнув трійцю Алан Патрік (668).

У листопаді Тете грав в усіх 5 поєдинках Шахтаря, при цьому матчі він провів від першої до останньої хвилини. Бразилець узяв участь у дебютній гольовій атаці в протистоянні з Динамо (3:0), а також став автором гола у ворота Дніпра-1: під завісу зустрічі Тете ударом у дотик замкнув фланговий простріл Маркіньоса Сіпріано, й "оранжево-чорні" перемогли – 1:0.