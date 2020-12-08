Манчестер Юнайтед зацікавлений у запрошенні Тухеля

Манчестер Юнайтед може змінити тренера

Манчестер Юнайтед зацікавлений у запрошенні Томаса Тухель на посаду головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

На чолі ПСЖ німець двічі зустрічався з МЮ в нинішньому сезоні: в груповому раунді Ліги чемпіонів парижани поступилися в першому турі (1:2), але реабілітувалися минулого тижня (3: 1).

Сам Тухель теж не проти перебратися в Манчестер, де поки продовжують довіряти Уле Гуннару Сульшеру.

Сьогодні в Лізі чемпіонів Юнайтед зіграє з Лейпцигом, а ПСЖ - з Бешикташ. Переможець матчу в Німеччині гарантує собі місце в плей-оф. Початок - о 22:00 за київським часом.