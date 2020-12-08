Інтер – Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
|Ліга Чемпіонів УЄФА. 6-й тур, група B
|9 грудня 2020 року, 22:00
|Стадіон Джузеппе Меацца, Мілан (Італія)
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Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна)
Донецький Шахтар у 6 турі Ліги чемпіонів сезону 2020/21 зіграє вирішальну гру за вихід у плей-оф в Мілані проти Інтера. 9 грудня о 22:00 за київським часом головний арбітр матчу словенець Славко Винчич дасть стартовий свисток поєдинку на Джузеппе Меацца.
Інтер
Незважаючи на поганий старт у поточні Лізі чемпіонів – 2 нічиї і 2 поразки в перших чотирьох турах, Інтер зумів вирвати перемогу в 5 турі в Боруссії (2:3), на її полі, та зберігає шанси на європейську весну, навіть на плей-оф Ліги чемпіонів. Але для цього синьо-чорним потрібна лише перемога в грі з Шахтарем, а також перемога Боруссії М у грі з Реалом. Наразі Інтер замикає турнірну таблицю квартету B з 5 очками в доробку.
В останньому турі Серії А підопічні Конте вдома впевнено перемогли Болонью (3:1). Інтер, досить, важко входив у сезон, але ближче до зими набрав хорошу форму і, як наслідок, в останніх 6 матчах здобув 5 перемог. Поразка приходиться саме на гру ЛЧ з Реалом (0:2).
Останні матчі
СА. Інтер – Болонья 3:1
ЛЧ. Боруссія – Інтер 2:3
СА. Сассуоло – Інтер 0:3
ЛЧ. Інтер – Реал 0:2
СА. Інтер – Торіно 4:2
Шахтар
Гірники напередодні 6 туру посідають 2 сходинку в групі, маючи 7 очок. Але становище в групі таке, що навіть при такій сумі очок підопічні Каштру можуть пролетіти мимо євровесни. Хоча, усе залежить лише від чемпіона України. Перемога в Мілані гарантує Шахтарю місце в 1/8 фіналу ЛЧ. У разі поразки, українська команда може продовжити боротьбу в Лізі Європи, але в разі поразки Реала від Боруссії, у що не дуже віриться. Що стосується нічиї, то гірники також можуть продовжити боротьбу в турнірі, якщо в паралельному матчі Реал не зможе виграти в гладбахців. Але нічия гарантує Шахтарю, як мінімум, Лігу Європи.
Перед грою з Інтером, Шахтар розгромив Минай в 12 турі чемпіонату України. Загалом же, гірники виграли останні 3 гри поспіль, у тому числі, й в Реала в 5 турі чемпіонської Ліги.
Останні матчі
УПЛ. Шахтар – Минай 5:1
ЛЧ. Шахтар – Реал 2:0
УПЛ. Дніпро-1 – Шахтар 0:1
ЛЧ. Боруссія М – Шахтар 4:0
УПЛ. Шахтар – Олександрія 1:1
Історія протистоянь
Раніше команди провели між собою 4 матчі. Гірники жодного разу не перемогли, зігравши 2 матчі внічию. У першій грі поточного турніру, команди розписали мирову в Києві – 0:0
Пряма мова
Антоніо Конте (головний тренер Інтера):
Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря):
Орієнтовні склади
Інтер: Ханданович, Шкріняр, Де Врей, Бастоні, Дарміан, Барелла, Брозович, Гальярдіні, Перішич, Лукаку, Мартінес;
Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Коваленко, Тете, Тайсон, Марлос, Антоніо.
Цікаві факти
Прогноз букмекерів
Авторитетна букмекерська контора William Hill оцінює перемогу Інтера коефіцієнтом - 1,28, Шахтаря - 10,0. Нічия - 5,8
Прогноз Чемпіона
1:1