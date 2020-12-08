Інтер – Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

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Ліга Чемпіонів УЄФА. 6-й тур, група B 9 грудня 2020 року, 22:00 Стадіон Джузеппе Меацца, Мілан (Італія) Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна)

Донецький Шахтар у 6 турі Ліги чемпіонів сезону 2020/21 зіграє вирішальну гру за вихід у плей-оф в Мілані проти Інтера. 9 грудня о 22:00 за київським часом головний арбітр матчу словенець Славко Винчич дасть стартовий свисток поєдинку на Джузеппе Меацца.

Інтер

Незважаючи на поганий старт у поточні Лізі чемпіонів – 2 нічиї і 2 поразки в перших чотирьох турах, Інтер зумів вирвати перемогу в 5 турі в Боруссії (2:3), на її полі, та зберігає шанси на європейську весну, навіть на плей-оф Ліги чемпіонів. Але для цього синьо-чорним потрібна лише перемога в грі з Шахтарем, а також перемога Боруссії М у грі з Реалом. Наразі Інтер замикає турнірну таблицю квартету B з 5 очками в доробку.

В останньому турі Серії А підопічні Конте вдома впевнено перемогли Болонью (3:1). Інтер, досить, важко входив у сезон, але ближче до зими набрав хорошу форму і, як наслідок, в останніх 6 матчах здобув 5 перемог. Поразка приходиться саме на гру ЛЧ з Реалом (0:2).

Останні матчі

СА. Інтер – Болонья 3:1

ЛЧ. Боруссія – Інтер 2:3

СА. Сассуоло – Інтер 0:3

ЛЧ. Інтер – Реал 0:2

СА. Інтер – Торіно 4:2

Шахтар

Гірники напередодні 6 туру посідають 2 сходинку в групі, маючи 7 очок. Але становище в групі таке, що навіть при такій сумі очок підопічні Каштру можуть пролетіти мимо євровесни. Хоча, усе залежить лише від чемпіона України. Перемога в Мілані гарантує Шахтарю місце в 1/8 фіналу ЛЧ. У разі поразки, українська команда може продовжити боротьбу в Лізі Європи, але в разі поразки Реала від Боруссії, у що не дуже віриться. Що стосується нічиї, то гірники також можуть продовжити боротьбу в турнірі, якщо в паралельному матчі Реал не зможе виграти в гладбахців. Але нічия гарантує Шахтарю, як мінімум, Лігу Європи.

Перед грою з Інтером, Шахтар розгромив Минай в 12 турі чемпіонату України. Загалом же, гірники виграли останні 3 гри поспіль, у тому числі, й в Реала в 5 турі чемпіонської Ліги.

Останні матчі

УПЛ. Шахтар – Минай 5:1

ЛЧ. Шахтар – Реал 2:0

УПЛ. Дніпро-1 – Шахтар 0:1

ЛЧ. Боруссія М – Шахтар 4:0

УПЛ. Шахтар – Олександрія 1:1

Історія протистоянь

Раніше команди провели між собою 4 матчі. Гірники жодного разу не перемогли, зігравши 2 матчі внічию. У першій грі поточного турніру, команди розписали мирову в Києві – 0:0

Пряма мова

Антоніо Конте (головний тренер Інтера):

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря):

Орієнтовні склади

Інтер: Ханданович, Шкріняр, Де Врей, Бастоні, Дарміан, Барелла, Брозович, Гальярдіні, Перішич, Лукаку, Мартінес;

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Коваленко, Тете, Тайсон, Марлос, Антоніо.

Цікаві факти

• У сезоні 2019/20 команди зустрічалися в півфіналі Ліги Європи (з однієї гри через COVID -19). Інтер розгромив Шахтар – 5:0;

• Якщо Інтер не зможе виграти – завершить євросезон 2020/21;

• З урахуванням перемоги в Менхенгладбасі Інтер виграв лише три з 15 останніх матчів у Лізі чемпіонів – 5 нічиїх і 7 поразок;

• У семи останніх домашніх поєдинках Ліги чемпіонів "Інтер" здобув одну перемогу при чотирьох нічиїх і двох поразках;

• У двох останніх розіграшах Ліги чемпіонів міланський клуб посідав третє місце в групі, а до цього вісім разів поспіль виходив у плей-офф;

• Інтер не зазнав жодної поразки в десяти єврокубкових матчах з українськими клубами – 6 перемог і 4 нічиї;

• Шахтар бере участь в груповому етапі в 15-й раз. Українці не змогли вийти з групи в 10 випадках з 14, включаючи два останні сезони;

• Навіть з урахуванням двох перемог над Реалом гірники виграли лише чотири з 18 останніх матчів у Лізі чемпіонів;

• Українські команди лише двічі вигравали в італійських команд на їх полі. У сезоні 2004/05 Динамо здобуло технічну перемогу над Ромою (0:3) , а сезоні 2019/20 Шахтар переміг Аталанту (1:2).

Прогноз букмекерів

Авторитетна букмекерська контора William Hill оцінює перемогу Інтера коефіцієнтом - 1,28, Шахтаря - 10,0. Нічия - 5,8

Прогноз Чемпіона

1:1