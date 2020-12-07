Балотеллі відмовив бразильському клубу та перейде у Монцу

Нападник Маріо Балотеллі продовжить кар'єру у Монці, яка виступає у Серії В.

Про це розповів генеральний директор клубу Адріано Галліані.

"Я розмовляв з Маріо. Сказав йому, що перехід в Монца - його останній шанс проявити себе у великому футболі. Маріо - той гравець, який володіє відмінною технікою і фізичними даними. Він мені подобається. Йому 30 років, і коли він почне тренуватися з Монцою, через пару тижнів відновить кондиції.

У нас вибув до кінця сезону основний форвард. Президент клубу Берлусконі дав добро на перехід Балотеллі. Він навіть зв'язувався з Маріо телефоном. Агент Райола повівся добре щодо нас. Він не взяв комісійних. Заради Монци Балотеллі відмовив бразильському Васко да Гамі. А там йому пропонували божевільний контракт", - розповів Галліані.

Раніше повідомлялося, що Балотеллі узгодив контракт з бразильським клубом.