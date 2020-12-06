Гент з українцями сенсаційно програв Остенде у 15 турі Ліги Жупіле

Яремчук зробив результативну передачу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру бельгійської Ліги Жупіле Остенде приймав Гент.

З перших хвилин у складі Гента вийшов Роман Яремчук (провів увесь матч), інші два українці Роман Безус та Ігор Пластун гру починали на лаві запасних. Безус на 82-ій хвилині вийшов на заміну, Пластун всю гру провів на лаві запасних.

На старті матчу Гент відкрив рахунок - з передачі українця Яремчука відзначився Букарі. У другому таймі матчу господарі переломили хід гри, забивши два голи.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

15 тур, 6 грудня

Остенде - Гент 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 5 Букарі, 1:1 - 61 Гує, 2:1 - 73 Сакала (пен)

Нагадаємо, Гент призначив нового тренера.