 Маріуполь – Динамо 1:2. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь – Динамо 1:2. Огляд матчу

Вчора 23:08 458 0
Огляд матчу Маріуполь – Динамо
Маріуполь – Динамо 1:2. Огляд матчу
#Динамо, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь у 12 турі УПЛ поступився Динамо.

Чемпіонат України – УПЛ
12 тур, 05 грудня

Маріуполь – Динамо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Гармаш, 0:2 – 78 Циганков, 1:2 - 90+5 Топалов

Маріуполь: 31. Кудрик, 95. Стасюк, 4. Чоботенко, 37. Муравський, 23. Доброхотов, 34. Петерман, 9. Мишньов (к), 7. Топалов, 17. Горбунов, 11. Очеретько, 99. Сікан (77. Кулаков, 50).

Динамо: 35. Нещерет, 94. Кендзьора, 4. Попов, 16. Миколенко, 15. Циганков (к), 10. Шапаренко (8. Шепелєв, 81), 18. Андрієвський, 14. де Пена (22. Родрігес, 89), 20. Караваєв, 19. Гармаш (1. Бущан, 42), 89. Супряга (7. Вербич, 81).

Попереджені: Сікан (16), Петерман (49), Мишньов (50), Доброхотов (64)

Вилучений: Нещерет (39).

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